Въездную стелу "Екатеринбург" отремонтируют после проверки прокуратуры

В Екатеринбурге отремонтируют въездную стелу с названием города на Новомосковском тракте. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, на ремонте настояла прокуратура, которая провела проверку состояния стелы.

"Прокуратуру, как и меня, не устроило состояние стелы "Екатеринбург". Немыслимо, когда любой памятный знак разрушается на глазах! А тут речь идет, образно говоря, про лицо города", - отметил Альшевских, назвав это "вопиющим случаем".

Ранее депутат указывал, что конструкция вся поржавела и покрылась дырами. Он отмечал, что еще в 2019 году прежний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал разобраться в ситуации, однако видимого результата нет до сих пор.