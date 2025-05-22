22 Мая 2025
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Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

В Екатеринбурге закроют для транспорта несколько улиц на время проведения "Зеленого марафона"

В Екатеринбурге на сутки закроют для движения транспорта и СИМ несколько улиц для проведения ежегодного "Зеленого марафона". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что марафон проводится в уральской столице уже в 12-ый раз. Участники могут выбрать дистанции в 4,2 тыс. м. или в 10 км, а юным горожанам организаторы предлагают пробежать 400 м. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Старт забега запланирован на 31 мая от ККТ "Космос". Далее бегуны проследуют по Царской – Ленина – Бориса Ельцина – 8 Марта, и дойдут до финиша на стадионе "Динамо". Стартовый городок начнет работу в 08.00, торжественное открытие марафона состоится в 1030, а награждение победителей забегов на дистанцию 4,2 и 10 километров – в 13.30. Организаторы также подготовили конкурс корпоративных команд с розыгрышем призов среди участников квеста, а также развлекательную программу с активностями. Кульминацией спортивного праздника станет концерт.

"Программа марафона дополнится социальными и благотворительными акциями. Все собранные на мероприятии средства направятся в Благотворительный Фонд "Вклад в будущее" в поддержку развития инклюзивного образования детей в России – для детей с особенностями и сирот", – добавили в горадминистрации.

В связи с проведением "зеленого марафона" с 15.00 30 мая до 15.00 31 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по дороге вокруг киноконцертного театра "Космос", ресторана "Зимний сад" и клуба "Глобус":

  • до улицы Толмачева и выезд на Николая Никонова;
  • по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;
  • по улице Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;
  • по улице Дзержинского, от Горького до Царской;
  • по улице Горького, от Клары Цеткин до Дзержинского;
  • по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
  • по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

В этот же период будет запрещена стоянка автотранспорта по улицам: Дзержинского – Царской – Толмачева, а также по улице Бориса Ельцина от Театра драмы до улицы Челюскинцев.

Движение и парковка средств индивидуальной мобильности тоже будет ограничена, но уже с 06.00 до 15.00 31 мая на участках улично-дорожной сети, включая проезжую часть и тротуары в границах улиц:

  • Николая Никонова – Царской – Толмачева;
  • Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина – Рабочей Молодежи.

В прошлом году в проекте приняли участие более 130 тыс. бегунов из 60 городов России.

Напомним, что с 10.00 22 мая до 25 мая по некоторым улицам Новокольцовского также будет закрыто движение транспорта ради всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ".

Теги: Екатеринбург, Зеленый марафон, забег


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