В Екатеринбурге закроют для транспорта несколько улиц на время проведения "Зеленого марафона"

В Екатеринбурге на сутки закроют для движения транспорта и СИМ несколько улиц для проведения ежегодного "Зеленого марафона". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что марафон проводится в уральской столице уже в 12-ый раз. Участники могут выбрать дистанции в 4,2 тыс. м. или в 10 км, а юным горожанам организаторы предлагают пробежать 400 м. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Старт забега запланирован на 31 мая от ККТ "Космос". Далее бегуны проследуют по Царской – Ленина – Бориса Ельцина – 8 Марта, и дойдут до финиша на стадионе "Динамо". Стартовый городок начнет работу в 08.00, торжественное открытие марафона состоится в 1030, а награждение победителей забегов на дистанцию 4,2 и 10 километров – в 13.30. Организаторы также подготовили конкурс корпоративных команд с розыгрышем призов среди участников квеста, а также развлекательную программу с активностями. Кульминацией спортивного праздника станет концерт.

"Программа марафона дополнится социальными и благотворительными акциями. Все собранные на мероприятии средства направятся в Благотворительный Фонд "Вклад в будущее" в поддержку развития инклюзивного образования детей в России – для детей с особенностями и сирот", – добавили в горадминистрации.

В связи с проведением "зеленого марафона" с 15.00 30 мая до 15.00 31 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по дороге вокруг киноконцертного театра "Космос", ресторана "Зимний сад" и клуба "Глобус":

до улицы Толмачева и выезд на Николая Никонова;

по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;

по улице Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;

по улице Дзержинского, от Горького до Царской;

по улице Горького, от Клары Цеткин до Дзержинского;

по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

В этот же период будет запрещена стоянка автотранспорта по улицам: Дзержинского – Царской – Толмачева, а также по улице Бориса Ельцина от Театра драмы до улицы Челюскинцев.

Движение и парковка средств индивидуальной мобильности тоже будет ограничена, но уже с 06.00 до 15.00 31 мая на участках улично-дорожной сети, включая проезжую часть и тротуары в границах улиц:

Николая Никонова – Царской – Толмачева;

Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина – Рабочей Молодежи.

В прошлом году в проекте приняли участие более 130 тыс. бегунов из 60 городов России.

Напомним, что с 10.00 22 мая до 25 мая по некоторым улицам Новокольцовского также будет закрыто движение транспорта ради всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ".