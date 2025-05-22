Зеленский заявил о получении Киевом списка пленных на обмен из Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Киеву список пленных, которых готова обменять в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая. Речь идет об обмене "1000 на 1000". Российские официальные лица пока не подтверждали передачу списка.

"Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", - говорится в сообщении Зеленского. Администрация президента Украины уже провела совещание с обсуждением списков. Зеленский назвал договоренность об обмене "едва ли не единственным результатом переговоров" в Стамбуле.

По словам Зеленского, с российской стороной ведутся контакты по поводу списка, организацией процесса занимается министр обороны Рустем Умеров.