В Курской области увеличили группировку разминирования после поручения Путина

Подразделение саперов прибыло на усиление в Курскую область. Об этом сообщил командир отряда Международного противоминного центра, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Кубинец".

"С сегодняшнего дня приступили к работе", - сказал он РИА Новости.

21 мая поездку в Курскую область совершил президент России Владимир Путин – впервые с момента вторжения на территорию региона ВСУ. Он поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой. При этом глава государства добавил, что ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России.