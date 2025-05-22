22 Мая 2025
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Фото: Следственный комитет РФ

СМИ: Задержан уволенный накануне вице-губернатор Краснодарского края

В Краснодаре задержан уволенный накануне вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, передает РБК со ссылкой на неназванный источник. Ранее местный портал 93.ру сообщил об обысках в кабинете Нестеренко в администрации региона.

"Вести" сообщают, что у Нестеренко также проводят обыск. По данным канала, речь может идти о злоупотреблении должностными полномочиями, претензии силовиков связаны с предыдущим местом работы Нестеренко - ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края". Тогда вице-губернатором по строительству был Сергей Власов. Его задержали в прошлом году по делу о взятке. Освободившийся в результате пост занял Нестеренко, но, как видно, ненадолго.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко прямо на совещании с правительством, заявив, что больше не может терпеть срывы сроков строительства социальных объектов в регионе.

Теги: александр нестеренко, задержание, краснодарский край


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