У ЖД-вокзала в Екатеринбурге автобус сбил инвалида-колясочника

Сегодня днем у ЖД-вокзала в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и человека на инвалидной коляске. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом "Екатеринбург. Главное", мужчина сам выехал под колеса и, вероятно, оказался в слепой зоне водителя.

ДТП произошло на перекрестке улиц Свердлова и Челюскинцев. На записи с камер наружного видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина выезжает на дорогу с тротуара, пристраивается между газелью и автобусом, которые ожидают зеленого сигнала светофора, а когда транспорт начинает движение, выруливает влево и вплотную преграждает путь автобусу.

Водитель автобуса, скорее всего, не заметил или не успел среагировать и наехал на мужчину. По словам очевидцев, под общественным транспортом оказался как сам инвалид, так и его коляска.

"Вроде шевелится. Но его замотало под автобус вместе с коляской. Водитель не русский. Их там куча набежала уже. Приехала скорая", – сообщила подписчица сообщества "Злой Екатеринбург".

Подоспевшая "скорая" оказала пострадавшему медицинскую помощь и увезла на госпитализацию. На месте сотрудники Госавтоинспекции уже выясняют обстоятельства ДТП.