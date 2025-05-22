Белоруссия будет завозить трудовых мигрантов, чтобы избежать катастрофы с кадрами, - Лукашенко

Белоруссия будет привлекать трудовых мигрантов из стран бывшего Союза, чтобы "не доводить до катастрофы", заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что, согласно законодательству, ответственность за иностранных работников будет нести работодатель.

"Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще где-то нужны люди, пусть руководитель нанимает этих людей, которые приезжают в Беларусь из разных стран. Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте", - сообщил Лукашенко.