Советский солдат после 40 лет в Афганистане раскритиковал нравы россиян

Бывший солдат Советской армии Сергей Красноперов в 1985 г. попал в плен в Афганистане. Через 40 лет, в 2025-ом, он вернулся в Россию ради встречи в Кургане со своей матерью.

Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 г. он попал в плен. Сейчас ему 60 лет. За годы, проведенные в Афганистане, он женился на местной девушке и завел большую семью – супруги воспитывают шестерых детей. Сергей сменил имя на Нурмомад и принял ислам. Сегодня, 22 мая, готовится его встреча с матерью, которой сейчас уже за 80, сообщает "АиФ".

На ситуацию откликнулся в своем telegram-канале вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев. Политик счел, что Красноперов предал Родину, воевал против своих же товарищей, "жил потом себе" в Афганистане, и теперь, с приходом талибов к власти, зачем-то решил вернуться.

"Американским журналистам говорил, что воевал против советской армии, нашим рассказывает, что не воевал. Когда он говорил правду? Или оба раза хотел понравиться и угодить собеседникам?" - пишет Медведев.

Он привел выдержку из интервью, где "Красноперов сказал, что люди со времен СССР стали выглядеть и одеваться совершенно по-другому". Также Красноперова удивило увеличение губ женщинами в России – он сравнил такие губы с ливерной колбасой.

"То есть человек приезжает и сходу начинает рассуждать, как тут что-то не так, как ему хочется. То есть афганские традиции ему все эти годы были ок? Бача-бази, детская проституция, браки с несовершеннолетними девочками. Но именно тут, в России, кругом харам, по мнению Красноперова. Показательная история. Вернулся человек в Россию. Не на Родину уже. Где его Родина, он теперь сам не знает. Но Россия его приняла. А вот к себе самому он не вернулся. И вряд ли сможет. Потому что все про себя понимает", - написал Медведев.

Медведеву также непонятно, "зачем делать из предателя то ли жертву обстоятельств, то ли трагическую фигуру".

"На фоне нынешнего конфликта романтизация Красноперова выглядит весьма дурно, как жеваный насвай", - подытожил политик.