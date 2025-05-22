В Прикамье увеличили число электронных подписей для кандидатов-самовыдвиженцев

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании приняли законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере избирательного законодательства", передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроектом предусмотрено увеличение объема подписей, собранных через портал "Госуслуги" в поддержку кандидата-самовыдвиженца на выборах губернатора Пермского края. Число таких подписей увеличено с 25% до 50%.

По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, "сбор подписей через "Госуслуги", прежде всего, обеспечивает удобство избирателей. С принятием данных изменений не будет необходимости ждать сборщика подписей или искать точки их сбора – все можно будет сделать удаленно в комфортное время, в удобном месте с любого устройства с доступом в Интернет. Также удобство сбора подписей через "Госуслуги" оценят сами кандидаты – такие подписи, являются верифицированными и не подлежат дополнительной проверке, что позволит сэкономить временные и финансовые ресурсы избирательных штабов".

Напомним, в этом году у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина истекает срок полномочий. Выборы губернатора планируется провести в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Соответствующий законопроект о назначении выборов депутаты регионального заксобрания рассмотрят в июне.