Более 160 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за БПЛА

Более 160 рейсов задерживаются в трех аэропортах Москвы в связи с ограничениями на взлет и посадку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В "Домодедово" задерживается 71 рейс, в "Шереметьево" – 72 рейса, во "Внуково" – 19.

В Росавиации заявили, что, несмотря на корректировки в расписании, ситуация в воздушных гаванях спокойная. "Массовых скоплений пассажиров – как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа – нет", - подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что на запасных аэродромах 21-22 мая сели 82 самолета, почти все они уже приземлились в аэропортах назначения.

Ранее Shot писал, что из-за плана "Ковер" в московских аэропортах застряли несколько сотен пассажиров. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.