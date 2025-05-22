Екатеринбуржец выманил у друга почти 1,5 миллиона, пообещав помощь при правоохранительной проверке

Жителя Екатеринбурга отправят в колонию за вымогательство у друга почти 1,5 млн рублей под ложным предлогом. Подробнее об истории так называемой "дружбы" Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде было установлено, что 25 января 2024 года осужденный 1972 г.р., находясь в кафе, случайно узнал о предстоящей проверке его друга правоохранительными органами - того подозревали в противоправных действиях. Решив воспользоваться этой ситуацией, екатеринбуржец всячески демонстрировал мнимые связи с сотрудниками правоохранительных органов. Он предложил другу помочь прекратить проверки и избежать возможной уголовной ответственности.

Этого, по словам осужденного, можно было добиться с помощью взятки, которую он передаст, взяв на себя роль посредника. С января по февраль того же года он получил 1,4 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Вскоре схема вскрылась и уже в отношении мошенника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

С учетом позиции государственного обвинителя Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.