В Тюмени полицейские нашли мужчину, устроившего стрельбу из травматического пистолета

В Тюмени сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Омска, устроившего стрельбу в Новопатрушева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Тюменской области.

Стрельбу омич устроил в ночь на 13 мая из травматического пистолета. К счастью, пострадавших нет - мужчина стрелял в воздух. После инцидента он скрылся с места происшествия на машине белого цвета.

По составленной ориентировке сотрудники Госавтоинспекции вскоре остановили указанный автомобиль и установили личность водителя. Было установлено, что у него нет водительского удостоверения. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", после чего доставили гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Со слов задержанного, накануне происшествия он приехал со своей возлюбленной в Тюмень на концерт. Во дворе жилого дома, между парнем и девушкой произошел конфликт, и парень, не сдержав эмоций, выстрелил в воздух.

За это правонарушитель также привлечен к административной ответственности. Травматический пистолет, из которого производились выстрелы, изъят.