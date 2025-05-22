65% автомобилей Lada продавались в кредит, теперь кредиты не берут вообще – "АвтоВАЗ"

Текущий год может стать самым непростым для "АвтоВАЗа" за многие годы – даже тяжелее "ковидных" времен, всему виной стечение сразу нескольких негативных факторов, большие всех из которых давит ключевая ставка, рассказал вице-президент компании Сергей Громак на совещании в Совете Федерации, посвященном локализации автопрома.

"Высокая ключевая ставка наносит отрасли серьезный удар. В прошлом году мы били рекорды 12-летней давности. Но с ноября почувствовали влияние дорогих кредитов. 65% в среднем автомобилей мы продавали в кредит, а некоторые модели, например, Lada Vesta, на 80-85% в кредит продавались. Вот теперь для граждан кредиты недоступны. Люди еще подумают идти ли брать кредит или просто положить деньги на депозит под высокий процент", - пожаловался Громак.

В прошлом году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей составил 1,7 млн штук, в этом году, по прогнозу "АвтоВАЗа", рынок составит около 1,2 млн. "Это очень существенное падение", - отметил топ-менеджер. Он добавил, что у конкурирующих китайцев в стране ключевая ставка около 3%, и они могут себе позволить дешевые кредиты на производство.

По словам Громака, на компанию оказывают давление обязательные требования со стороны государства, связанные с вложениями в НИОКРы и инвестиции. Давит и конкуренция: "Раньше новая модель выходила раз в пять лет, сейчас – раз в два года. Это очень тяжелый темп".

Одним из действенных механизмов помощи в "АвтоВАЗе" видят прямое субсидирование скидок на покупку новых автомобилей. "Прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям", - мечтает топ-менеджер. По его мнению, так можно будет избежать необходимости идти в банк за дорогим кредитом.