Нам никогда еще не было так сложно, - топ-менеджер "КамАЗа"

Топ-менеджер "КамАЗа" пожаловался на самые сложные условия работы за всю историю предприятия. Он отметил, что "КамАЗ" всегда старается давать выдержанные комментарии по поводу ситуации на рынке, но "в этом году ситуация неординарная".

"Никогда в один год не соединялось несколько негативных факторов, в таких условиях мы еще не работали. В 2008-2009 гг. инфляция была 13%, рынок тяжелых грузовиков был 42 тыс. (продажи грузовиков в России за год – прим. ред.), техника наша была дешевле импортной. Да и 2020-й год с высоты 2025-го уже выглядит не так ужасно. Рынок тогда был 62 тыс., инфляция была в пределах 5%, ключевая ставка – 4,5%. Эти годы давали нам чувствовать себя относительно уверенно. 2025 год, к сожалению, большому вобрал в себя весь негатив всех предыдущих кризисов: инфляция, ключевая ставка, цена на нефть, санкции. Рынок тяжелых грузовиков мы прогнозировали 80 тыс., сейчас понижаем до "оптимистичного" прогноза 45-50 тыс. Нормальный рынок для России – 80-100 тыс.", - сказал заместитель гендиректора "КамАЗа" Михаил Матасов на совещании в Совете Федерации, посвященном автопрому.

"Мы не стали хуже работать, но беспрецедентные запасы ввезенных в прошлом году азиатских машин очень давят на нас в добавок к твердому рублю. Любой импорт из Азии автоматически можно рассматривать как демпинг. А затраты на производство наших автомобилей растут. Экономически у нас сложности серьезные. Но мы не снижаем свои планы по локализации, все свои обязательства мы рано или поздно выполним", - добавил топ-менеджер.