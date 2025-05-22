Музей «Семенково» из Вологодской области - лауреат Национальной премии имени Дмитрия Лихачева

Национальная премия имени академика Лихачева - одна из важнейших наград в музейной сфере, учрежденная Минкультом страны в 2024 году.

«Филиал Вологодского музея-заповедника – Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково» стал лауреатом Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Награду наши музейщики получили в номинации «Спецпроект» за проект «Драматическая история», реализованный в прошлом году – волонтеры и сотрудники вологодского музея прошли лабораторию по созданию пьес и поставили несколько антропологических спектаклей на основе реальных крестьянских историй, найденных в архивах», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В этом году премию вручали во второй раз в истории. Было 800 заявок соискателей из 76 регионов России.

В этой достойной конкурентной среде вологодский музей «Семенково» сумел добиться успеха. Наряду с такими федеральными брендами как Русский музей, Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и другие.

«Музеи – это интеллектуальные и смысловые ядра культурной памяти. Их сотрудники выполняют важную миссию: сохраняют и передают новым поколениям культурный код нашего народа, обеспечивают преемственность поколений. Поздравляем работников вологодского музея «Семенково» с такой высокой наградой, благодарим за преданность делу и выполнение почетной миссии», – отметил Георгий Филимонов.

Награду вручили генеральному директору Вологодского музея-заповедника Юлии Евсеевой на Международном форуме «Интермузей», который прошел накануне в Москве . Фестиваль собрал в столице России представителей из 29 стран.