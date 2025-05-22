В Совете Федерации опасаются простоя автопрома после завершения СВО

Сенаторы опасаются отсутствия заказов для ряда отраслей промышленности после завершения СВО и, соответственно, сокращения гособоронзаказа.

"Рынок у нас достаточно специфичный, пока идет спецоперация. Этот рынок будет меняться, когда будет победа. И гособоронзаказ сократится. Очень бы не хотелось попасть в ситуацию 90-х, когда не было заказов. Я с Урала, знаю, как, например, на заводе в Миассе (автозавод "Урал" – прим. ред.) было в 90-е: казалось, что на всем скаку в стенку ударились", - сказал сенатор Александр Высокинский на совещании в СФ, посвященном локализации автопрома.