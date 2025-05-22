Telegraph: Российские дроны уничтожают Himars

Российское элитное подразделение "Рубикон" с помощью дронов уничтожает пусковые установки Himars, что вызывает панику у ВСУ. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Оно озабочено апрельским видео, на котором ВС РФ уничтожили Himars в 10 километрах от линии фронта недалеко от Часового Яра. Причем на кадрах видно, что ракетная система едет по грунтовой дороге, а с воздуха к ней приближается российский дрон. Видео обрывается за несколько секунд до удара, но затем виден взрыв, подтверждающий, что одна из самых ценных ракетных систем ВСУ уничтожена.

Всего украинский режим получил около 40 систем Himars. В свое время они очень помогли украинским боевикам и принесли много неприятностей российской армии. Но сейчас их осталось не так много, что является существенным ударом по арсеналу Украины, и это в тот момент, когда поддержка со стороны США может ослабнуть. Пока что Вашингтон не обещает новых поставок этих систем, что делает оставшиеся особенно важными для Киева.

Подразделение "Рубикон" было создано в конце прошлого года по личному указанию министра обороны России Андрея Белоусова, оно стал полигоном для испытания новой технологии - оптоволоконных дронов. Оно ранее вывело из строя сотни украинских транспортных средств, а теперь нацелилось на Himars. Если Киев не сможет быстро адаптироваться, последствия могут иметь длительный характер, заключает издание.

Ранее Минобороны РФ показало, как дроноводы центра "Рубикон" уничтожили танк Leopard ВСУ. Кадры были сняты около населенного пункта Степановка на донецком направлении.