В Перми учитель музыки избила ученика

В Перми в школе учитель музыки вывела ученика из класса и избила его на лестничной клетке, передает корреспондент Накануне.RU.

"Воспитательный процесс" попал на камеры видеонаблюдения. Видеозапись опубликовали в группе "Пермь Активная" социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как женщина ударила ребенка кулаком, после чего несколько раз пнула ногой. Якобы речь идет о школе "Синтез".

Что предшествовало произошедшему - неизвестно. В соцсетях зрители разделились на два лагеря. Одни предполагают, что ученик довел учителя до нервного срыва, другие отмечают, что как бы ни вел себя ученик - применять физическую силу у учителя не было права.

По данным администрации Перми, по данному факту было проведено служебное расследование. По его результатам учитель была уволена еще 11 марта по п. 2 ч. 1 ст. 336 Трудового кодекса РФ. Школа своевременно уведомила полицию, КДНиЗП и департамент образования о факте жестокого обращения. Видеоматериалы по запросу переданы в территориальный орган управления внутренних дел.