Суд не стал арестовывать уральца, укусившего полицейского

Серовский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в нападении на сотрудника полиции. Арестовывать дебошира не стали.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мужчина обвиняется по статье 318 УК РФ – "Применение насилия к представителю власти". Уралец буянил дома, в результате соседи вызвали полицию. Увидев силовика, агрессор оказал сопротивление, укусил его и попытался скрыться. Однако сбежать ему не удалось, он был задержан и доставлен в суд.

Следователь вышел с ходатайством об избрании уральцу меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако Серовский райсуд вынес другое решение – запрет определенных действий до 20 июля 2025 года.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.