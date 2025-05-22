СМИ: Трамп не поддержал предложение ЕС о "безусловном" прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение лидеров ЕС о "безусловном" прекращения огня как итоге переговоров по Украине в Ватикане, пишет газета The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что ему "не нравится" этот термин в рамках обсуждения переговоров по Украине, передает ТАСС.

В телефонном разговоре с главой Белого дома участвовали Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон не готов теперь присоединиться к "сокрушительным санкциям" в отношении России, которые Европа и Киев договорились ввести, если Кремль не пойдет на 30-дневное прекращение огня. Трамп сначала вроде бы пообещал европейцам поддержку, но теперь сообщил им, что не намерен оказывать дополнительное давление на Москву, пока она участвует в двусторонних переговорах с Киевом.