Мошенники вели фейковый Telegram-канал начальника московской ГАИ

В московской полиции сообщили о фейковом Telegram-канале, который мошенники вели от имени начальника столичной ГАИ Александра Быкова. Канал обнаружили журналисты и граждане, начали обращаться в МВД с вопросами.

"Сообщаем. Единственный официальный и верифицированный ТГ-канал Госавтоинспекции города Москвы - https://t.me/mosgibdd77. Все другие каналы, страницы в социальных сетях, как бы они ни назывались, как бы ни маскировались под настоящий ресурс, никакого отношения к столичной Госавтоинспекции не имеют. Начальник ГАИ г. Москвы А.И. Быков, собственный информационный ресурс не ведет", - говорится в сообщении пресс-службы столичного полицейского главка.

В полиции признали, что "дублирование или создание фейков в сети Интернет остается большой проблемой".