В Тверской области двое подростков готовили теракт

В Тверской области предотвращены теракты на военных объектах. В Вышнем Волочке задержаны двое сторонников идеологии массовых убийств и неонацизма. Один из россиян родился в 2008-ом, другой – в 2011-ом. По заданию украинского куратора они должны были поджечь одно из военных зданий.

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У подростков изъяты самодельные зажигательные устройства, в телефонах найдена переписка в Telegram с куратором, присяга боевикам запрещённой в России украинской террористической организации, а также видеоотчёты о разведке объектов нападений и изготовлении средств террора. Возбуждено уголовное дело, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

РИА Новости уточняет, что показано видео, которое отправил киевским кураторам один из парней.