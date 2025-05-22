22 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин подключился к ситуации с избиением 12-летней школьницы в Первоуральске

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту избиения 12-летней школьницы в Первоуральске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"Несколько школьниц на улице избили 12-летнюю девочку из-за ранее возникшей ссоры. Отмечается, что фигурантки наносили удары ногами по голове малолетней, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, в целях распространения видеозаписи в сети Интернет. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко предоставит Бастрыкину доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, инцидент произошел 18 мая. По словам мамы пострадавшей, избиением занималась только одна девочка - знакомая ее дочери. Остальные же наблюдали и снимали происходящее.

Произошедшее дошло до полиции, до прокуратуры, которая взяла на контроль доследственную проверку, а после и до СКР, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы.

Теги: Первоуральск, СКР, Бастрыкин, школьница, избиение, расследование


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