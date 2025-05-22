В Екатеринбурге отремонтируют пешеходную часть набережной Плотинки
В Екатеринбурге отремонтируют пешеходную часть набережной Плотинки. Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. главное", который связывают с администрацией города, речь идет об участке между гимназией №9 и домом Севастьянова.
Пока объемы работы и сметная документация все еще обсуждаются. Известно только, что 50% плитки собираются перебрать до Дня города - 17 августа. К тому же времени специалисты избавятся от провалов у дождеприемников и выровняют площадку.
На время работ на Плотинку все еще будут пускать людей - перекрытие планируется только в зонах проведения работ.