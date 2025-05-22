Свердловские депутаты отменили общественные обсуждения при застройке

Законодательное собрание Свердловской области приняло закон, разрешающий менять генеральные планы, правила землепользования и застройки, а также проекты планировки муниципалитетов без общественных обсуждений и публичных слушаний. Об этом сообщил депутат ЗакСО от КПРФ Александр Ивачев.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, в соответствии с текстом документа, решение о том, в каких случаях мнение жителей спрашиваться не будет, позднее примет региональное правительство.

"На справедливый вопрос депутата Олега Гордеева "Какие же это будут случаи?", министр строительства и развития инфраструктуры области Григорий Сурганов ответить не смог, отметив, что изменения необходимы для ускорения темпов строительства и увеличения объема вводимого жилья", - сообщил Ивачев.

Он подверг законопроект жесткой критике, отметив, что градостроительные вопросы вызывают повышенное внимание, и, чаще всего, с ними связаны протесты и социальная напряженность, если мнение жителей не учитывается. Депутат привел примеры, когда общественное мнение смогло остановить "беспредел бизнеса и чиновников": мусорный полигон в Сысерти, исправительный центр ГУФСИН на Уктусе и использование межквартальных проездов в качестве парковки в микрорайоне Солнечный.

"Этот же законопроект предлагает вообще отменить общественные обсуждения в случаях, которые по-тихому определит Минстрой. То есть ни депутаты, ни люди на это уже никак не смогут повлиять", - констатировал Александр Ивачев.

По его мнению, таким образом министерство "лоббирует устремления стройбизнеса, не заботясь об интересах жителей Свердловской области". Ивачев отметил, что депутаты КПРФ были единственными, кто проголосовали против принятия данного законопроекта.