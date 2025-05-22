Олег Смолин: Корень проблем образования не в министре, а в системе

Корень проблем системы образования не в министре просвещения и даже не в министерстве, это системная проблема. Так считает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, который записал по этому поводу специальное видеообращение.

Он подчеркивает, что статус педагогического работника, о повышении которого постоянно твердят власти, - это проблема системная. Учителя находятся в унизительном положении из-за нищенской оплаты их труда, а это функция Министерства труда. Более того, по словам замминистра финансов, предполагается сократить финансирование образования в течение трех лет с 3,6% ВВП до 3,2%. Деньги - это прерогатива Минфина. Почему у него нет денег на образование? Правительство бездействует в этом вопросе - одни разговоры. А кадровый кризис все нарастает.

По указу президента РФ №597 от 7 мая 2012 года, зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону. Ничего этого нет. Зарплата даже на полторы ставки сильно не дотягивает до средней. Учителя получают как дворники.

"Мне каждый раз говорили коллеги из правящей партии: да, вопрос важный, решать его нужно, но… И дальше "но", - говорит Смолин.

Недавно учителя России обратились с открытым письмо к президенту, рассказав о разрушении системы образования в целом, не только о зарплатах. Роскомнадзор заблокировал сайт завуч.ру, на котором оно было размещено. Но все изложенное в обращении чистая правда, говорит депутат. Так, опрос ВШЭ несколько лет назад показал, что 40% учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды. Если в 2012 году в его родной Омской области средняя нагрузка на учителя составляла 1,3 ставки, то сейчас 1,9, а в самом Омске уже больше двух ставок. В таких условиях невозможно качественно работать. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала недавно, что зарплата молодого учителя во многих регионах России составляет 25 тысяч рублей.

"Мы что, всех этих людей будем обвинять в искажении фактов? Поэтому я буду обращаться в Роскомнадзор с требованием объяснить подробности, в чем именно там увидели искажение фактов", - сказал Олег Смолин.

Учителя в своем обращении указали также на немыслимую бюрократию, огромную перегрузку, бесправие и бессилие педагогов, вседозволенность со стороны школьников, невозможность выставления объективных оценок, массовое списывание, административное давление и многие другие беды при замалчивании со стороны властей.