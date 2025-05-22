"Ростелеком" подготовил больше 3,2 тысяч камер с ИИ для проведения ЕГЭ в Свердловской области

Свердловское отделение "Ростелекома" подготовило систему видеонаблюдения для сдачи ЕГЭ в 2025 году. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе компании. За выпускниками и проверяющими будут следить 3 тыс. 270 камер с искусственным интеллектом, которые разместят в 1,6 тыс. аудиторий по всему региону. Записи из 152 пунктов приема экзаменов (ППЭ) будут в режиме реального времени транслироваться на специальный служебный портал, что позволит обеспечить прозрачность процедуры проведения государственных экзаменов.



Как рассказал директор Екатеринбургского филиала компании Дмитрий Лукошков, "Ростелеком" уже более 10 лет обеспечивает видеонаблюдение на ЕГЭ, а в 2025 году для проведения экзаменов была проведена масштабная модернизация.

"В 74 пунктах приема экзаменов обновлены кабельные линии, установлены современные коммутаторы и заменено устаревшее оборудование. Дополнительно в 20 аудиториях Свердловской области развернуты новые программно-аппаратные комплексы. Вся система защищена от DDOS-атак, а специалисты компании круглосуточно контролируют работу оборудования и программного обеспечения", - отметил Дмитрий Лукошков.

Камеры будут охватывать не только рабочие места участников ЕГЭ, но и зоны печати, сканирования и распределения материалов. Следить за потенциальными нарушениями наблюдателям поможет система анализа поведения на базе нейросетей с видеоаналитикой. Алгоритмы машинного зрения обрабатывают видеопоток, отслеживая подозрительные действия, среди которых использование гаджетов, шпаргалок или попытки выноса материалов.

В случае обнаружения нарушения, нейросеть автоматически направляет сигнал, после чего фрагмент записи поступает на проверку наблюдателю, а позже на подтверждение модератору и в пункт проведения экзамена для устранения инцидента. В 12 обычных и 14 специализированных ППЭ на территории исправительных учреждений (ГУФСИН) ведется только видеозапись, которая будет храниться в Центре обработки данных "Ростелекома" до 2 марта 2026 года.