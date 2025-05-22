"Ростелеком" подготовил больше 3,2 тысяч камер с ИИ для проведения ЕГЭ в Свердловской области

22 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Хазин прогнозирует новый кризис на Западе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

"Ростелеком" подготовил больше 3,2 тысяч камер с ИИ для проведения ЕГЭ в Свердловской области

Свердловское отделение "Ростелекома" подготовило систему видеонаблюдения для сдачи ЕГЭ в 2025 году. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе компании. За выпускниками и проверяющими будут следить 3 тыс. 270 камер с искусственным интеллектом, которые разместят в 1,6 тыс. аудиторий по всему региону. Записи из 152 пунктов приема экзаменов (ППЭ) будут в режиме реального времени транслироваться на специальный служебный портал, что позволит обеспечить прозрачность процедуры проведения государственных экзаменов.

Как рассказал директор Екатеринбургского филиала компании Дмитрий Лукошков, "Ростелеком" уже более 10 лет обеспечивает видеонаблюдение на ЕГЭ, а в 2025 году для проведения экзаменов была проведена масштабная модернизация.

"В 74 пунктах приема экзаменов обновлены кабельные линии, установлены современные коммутаторы и заменено устаревшее оборудование. Дополнительно в 20 аудиториях Свердловской области развернуты новые программно-аппаратные комплексы. Вся система защищена от DDOS-атак, а специалисты компании круглосуточно контролируют работу оборудования и программного обеспечения", - отметил Дмитрий Лукошков.

Камеры будут охватывать не только рабочие места участников ЕГЭ, но и зоны печати, сканирования и распределения материалов. Следить за потенциальными нарушениями наблюдателям поможет система анализа поведения на базе нейросетей с видеоаналитикой. Алгоритмы машинного зрения обрабатывают видеопоток, отслеживая подозрительные действия, среди которых использование гаджетов, шпаргалок или попытки выноса материалов.

Камеры с ИИ от "Ростелекома" для проведения ЕГЭ в Свердловской области(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

В случае обнаружения нарушения, нейросеть автоматически направляет сигнал, после чего фрагмент записи поступает на проверку наблюдателю, а позже на подтверждение модератору и в пункт проведения экзамена для устранения инцидента. В 12 обычных и 14 специализированных ППЭ на территории исправительных учреждений (ГУФСИН) ведется только видеозапись, которая будет храниться в Центре обработки данных "Ростелекома" до 2 марта 2026 года.

Теги: Ростелеком, ЕГЭ, камера, видеонаблюдение, экзамен


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети