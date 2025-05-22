22 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Застройщик ЛСР вернул клиенту деньги за дефектную квартиру в двойном размере

Житель Екатеринбурга вернул деньги за квартиру с дефектами в двойном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что еще в 2017 году Виктор приобрел квартиру за 4 млн 65 тыс. 7 рублей в доме на улице Рассветная, 6/1 от застройщика "ЛСР. Недвижимость-Урал". Однако после приемки квартиры были выявлены многочисленные недостатки: нарушение теплоизоляции ограждающих конструкций стен в местах примыкания потолка и пола, а также протечки на балконах, из-за которых в квартире появилась плесень.

Дело дошло до суда, где обе стороны согласились заключить мир. Застройщик был обязан устранить все недостатки и выплатить клиенту неустойку и компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. рублей, а Виктор обязался отказаться от исковых требований.

В 2022 году девелопер все требования выполнил, однако как только наступили холода, из квартиры снова ушло тепло, а плесень, наоборот, вернулась. Виктору пришлось съехать из собственной квартиры, обратиться за тепловизионным обследованием, которое подтвердило наличие дефектов, и снова обратиться к застройщику. Однако, в этот раз в "ЛСР. Недвижимость-Урал" проигнорировали покупателя, из-за чего разрешить проблему снова предстояло суду.

В этот раз Виктор настаивал на расторжении договора купли-продажи, а также просил взыскать с застройщика:

  • выплаченную по договору стоимость квартиры;
  • убытки в виде разницы между ценой квартиры по договору и ценой соответствующего объекта на день принятия судом решения – 4 млн 278 тыс. 993 рубля;
  • неустойку и штраф за нарушение сроков выполнения требований потребителя;
  • компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей;
  • расходы на оплату услуг специалиста по проведению тепловизионного обследования – 8 тыс. рублей;
  • расходы на оплату услуг специалиста по оценке рыночной стоимости квартиры в размере 3,5 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования частично и назначил застройщику штраф – 400 тыс. рублей, неустойку – 2 млн рублей, компенсацию морального вреда – 20 тыс. рублей. Остальные суммы взысканы в полной мере. Всего – 8,8 млн рублей.

Более того, в доход государства с застройщика взысканы 60 тыс. рублей госпошлины. Виктора обязали вернуть квартиру "ЛСР. Недвижимость-Урал" в первоначальном виде без обременений. Стороны обжаловали решение в Свердловском областном суде, но безрезультатно.

В пресс-службе "Группы ЛСР" Накануне.RU рассказали, что уже исполнили решение суда, однако истец до сих пор не только не вернул "непригодную для проживания" квартиру, но и продолжает жить там с семьей.

"Мы крайне раздосадованы этой исключительной ситуацией. Сотрудники гарантийного отдела, допустившие ее, больше не работают в компании. 26 декабря 2024 года истцу в полном объеме были выплачены положенные средства. Правда, собственник, который должен был привести объект недвижимости в изначальный вид и вернуть его нам, до сих пор этого не сделал. В нарушение сроков он не только не обеспечил возврат имущества - его семья продолжает жить в квартире, которая, по мнению истца, не пригодна для проживания", - пояснили в "Группе ЛСР".

Теги: Екатеринбург, ЛСР. Недвижимость-Урал, квартира, дефект, суд


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