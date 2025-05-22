Ярославский "Локомотив" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина

Ярославский "Локомотив" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Накануне вечером в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) ярославцы дома обыграли челябинский "Трактор" в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1.

Отметим, что в этом сезоне "Локомотив" стал победителем и регулярного чемпионата. В плей-офф по пути к финалу ярославский клуб одолел нижегородское "Торпедо" (4:0), омский "Авангард" (4:3) и уфимский "Салават Юлаев" (4:1). Самым ценным игроком плей-офф КХЛ 2025 года признали Александра Радулова: 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 16 (7+9) очков в 21 матче.

Всего же "Локомотив" стал восьмым клубом в истории, завоевавшим Кубок Гагарина.