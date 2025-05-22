Россияне жалуются на дорогие путевки в лагерь для детей и нехватку мест

Правительство России не прислушалось к наставлениям депутатов Госдумы по поводу летнего отдыха детей и не выполнило и половины из рекомендаций, которые еще в октябре 2024 года давали парламентарии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при этом ссылается на опрос подписчиков своего же Telegram-канала: треть опрошенных указали на то, что летняя оздоровительная кампания в прошлом году была организована неудовлетворительно.

Из 20 рекомендаций исполнено восемь, еще столько же находится в процессе реализации.

"В ходе недавнего опроса 61% участников высказались о недоступности детского оздоровительного отдыха в лагерях. В комментариях вы отмечали дороговизну путёвок и трудности при их приобретении, нехватку мест, изношенность материальной базы лагерей", - пишет Володин.

Он сообщил, что сегодня Госдума повторно обратится к правительству и потребует до 1 июня предоставить предложения по решению вопросов.