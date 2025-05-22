Парк Павлика Морозова в Екатеринбурге может заполучить статус ООПТ

На ближайшем заседании думы Екатеринбурга рассмотрят вопрос о присвоении парку Павлика Морозова статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Проект на рассмотрение вынес лично градоначальник Алексей Орлов, сообщает пресс-служба мэрии.

Парк находится в границах улиц Белинского – Луначарского, а его площадь составляет 56 тыс. 360 кв.м. Помимо трех спортивных, двух детских и одной площадки для выгула собак, парк насчитывает 14 видов кустарников (сирень обыкновенная, акация желтая, кизильник блестящий) и 1 тыс. 118 деревьев 15 видов (яблоня ягодная, клен ясенелистный и тополь бальзамический). Все это создает декоративную и эстетическую ценность.

"Растения в сочетании с дорожно-тропиночной сетью и элементами благоустройства – скамьями, качелями, урнами, фонарями вдоль дорожек, а также детскими и спортивными площадками – обеспечивают благоприятные условия как для транзитного движения, так и для отдыха посетителей парка" – отмечают в мэрии,

Напомним, что власти Екатеринбурга рассчитывают к 2035 году увеличить количество территорий со статусом ООПТ до 40 единиц. Это значит, что на них будет запрещена любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на их экологическое и санитарное состояние. Взамен территорию будут своевременно благоустраивать: расширять ассортимент видов и сортов декоративных культурных растений, а также проводить санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе обрезка деревьев и кустарников.

Еще в 2023 году на заседании гордумы рассматривался аналогичный вопрос. В тот раз определить границы особо охраняемых природных территорий местного значения должны были в отношении сразу 13 парков.