"Давно здесь не был". Паслер отправился в Нижний Тагил на встречу с рабочими

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сегодня будет работать в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Давно здесь не был, заметно, как город преобразился", - отметил Паслер.

В планах главы региона встреча с рабочими крупнейших предприятий – Уралвагонзавода и ЕВРАЗ НТМК. Также он намерен проинспектировать несколько строек и встретиться с волонтерами, которые занимаются поддержкой участников СВО и их семей.

Ранее Денис Паслер объяснил, почему в Свердловской области до сих пор нет центра реабилитации участников СВО. На этой неделе в Нижнем Тагиле заявили о планах по созданию городского Совета участников специальной военной операции.