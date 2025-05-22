Переговоры России и Украины могут продолжиться летом в Ватикане

Участники российско-украинских переговоров могут встретиться вновь уже летом. Возможной площадкой станет Ватикан.

"Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", - приводит РИА Новости данные газеты Wall Street Journal, ссылающейся на источники.

Ещё 14 мая – перед первым раундом переговоров, только-только избранный Лев XIV заявил, что Ватикан может выступить посредником в глобальных конфликтах. Позже понтифик предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане.

"Провал переговоров по Украине в Стамбуле трагичен. Мы надеялись, что медленный, но позитивный процесс может начаться в направлении мирного урегулирования конфликта. Мы снова в начале пути", - сказал госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.