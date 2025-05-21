Советник Путина заявил, что СССР юридически существует

С юридической точки зрения Советский Союз продолжает существовать, так как его роспуск в 1991 году проходил с нарушениями. Поэтому конфликт на Украине следует воспринимать как "внутренний кризис". Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

"СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР", - объявил Кобяков в интервью ТАСС.

По его мнению, Беловежское соглашение 1991 года не имело под собой правовой основы, а решение о ликвидации СССР должен был принимать Съезд народных депутатов. Исходя из этого, с юридической точки зрения российско-украинский конфликт можно рассматривать как "внутренний кризис", считает Кобяков.