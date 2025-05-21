За три часа над российскими регионами сбили 30 украинских БПЛА

За три часа, с 15:00 до 18:00 мск, силы ПВО уничтожили над 30 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

11 беспилотников сбито над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями, четыре — над Москвой и Московской областью. Еще два дрона перехватили над Тульской областью, по одному — над Владимирской, Калужской и Рязанской.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня сообщил о сбитии 18 беспилотников на подлете к городу.

Менее чем за 40 минут, в период с 18:43 до 19:12 мск, мэр столицы сообщил о трех попытках атак. О сбитии двух беспилотников сообщалось в 18:43 и 18:48, в 19:12 Собянин отчитался об уничтожении еще двух БПЛА.

Атаки дронов ВСУ начались еще ночью. Фрагмент одного из беспилотников упал на территории детского сада "Василек" в Домодедово, пострадавших нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. Разрушений в результате атаки нет.