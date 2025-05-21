Костромской завод автокомпонентов при поддержке региона реализует масштабный инвестпроект

АО «Костромской завод автокомпонентов» - одно из крупнейших предприятий в России, специализирующееся на производстве деталей поршневой группы для двигателей внутреннего сгорания. Сотрудничает со всеми крупнейшими автостроительными компаниями России:АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Ярославский моторный завод», ОАО «Минский моторный завод», АО «Ульяновский моторный завод» и др. Кроме того, поставляет свою продукцию на экспорт - в страны СНГ, Пакистан, Ирак, Иран, Сирию, Египет, Вьетнам и Камбоджу.

С момента начала так называемой санкционной войны завод активно реализует импортозамещающие проекты. С прошлого года при поддержке региона предприятие, в частности, реализует инвестиционный проект по расширению мощностей производства поршней, поршневых пальцев и гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Ежегодно здесь будут выпускать около 1 млн высокотехнологичных поршней для дизельных двигателей. Комплексы позволят более чем в 2,5 раза снизить литейный брак и повысить производительность труда на литейном переделе. При поддержке региона из Фонда развития промышленности закупается современное автоматизированное оборудование, на эти цели привлечено 250 млн рублей.

«Ранее один человек обслуживал три агрегата. Оборудованием заставлена была вся площадь. Было ручное производство, жарко, тяжело. Даже при работе супер-профессионалов, часто получался брак. Теперь оборудование полностью автоматизировано, условия труда улучшены в разы. Машин было 9, теперь 3. Обеспечивается повторяемость процесса, за счет чего снижаем трудоемкость, брак, сокращаем металлоемкость на 23%. Площадь освободим, чтобы дальше развиваться», - пояснил гендиректор Костромского завода автокомпонентов Денис Шмигель.

В рамка реализации проекта приобретены новые токарные и сверлильные станки, ультразвуковая установка для контроля, низкотемпературная печь и др. Полностью монтаж нового оборудования на предприятии завершат уже через месяц.

Губернатор Сергей Ситников высоко оценил уровень автоматизации производства на предприятии.

«Производство максимально автоматизировано, роботизировано. Находясь в конкурентной среде, предприятие находит эффективные варианты снижения себестоимости продукции за счёт увеличения производительности труда и автоматизации, роботизации. Работа, которую раньше выполняли 4-5 человек, сегодня выполняет один оператор. За такими процессами будущее», - отметил глава региона.

Региональные меры поддержки оказывают серьезную помощь развитию предприятия. Предоставлены субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, реализацию инвестиционных и инновационных проектов в размере более 215 млн рублей. Оказана помощь с привлечением льготных займов Фонда развития промышленности на общую сумму более 1 млрд рублей. Администрация региона поддерживает предприятие через механизм инвестиционного налогового вычета, введенного по инициативе губернатора Сергея Ситникова.

Глава региона в ходе рабочего визита на завод подчеркнул, что предприятие важно не только для экономики региона, но и для всей страны.

«До 2022 года это предприятие было не просто импортозамещающим, а ещё и поставщиком для компаний Ford, Nissan и Porsche. По понятным причинам работа с бывшими партнёрами завершилась, и здесь начали выпускать новые виды продукции. Некоторые из них ранее производили только в Европе – для нашей отечественной техники, в том числе. На предприятии очень высокий уровень инжиниринга, экспериментальная работа, наладки. Мне сегодня рассказали историю, когда одна из иностранных компаний не смогла выполнить задачу по производству поршней, а здесь смогли. У ребят всё получается", - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.