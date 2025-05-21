Костромской завод автокомпонентов при поддержке региона реализует масштабный инвестпроект

22 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Хазин прогнозирует новый кризис на Западе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Костромской завод автокомпонентов при поддержке региона реализует масштабный инвестпроект

АО «Костромской завод автокомпонентов» - одно из крупнейших предприятий в России, специализирующееся на производстве деталей поршневой группы для двигателей внутреннего сгорания. Сотрудничает со всеми крупнейшими автостроительными компаниями России:АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Ярославский моторный завод», ОАО «Минский моторный завод», АО «Ульяновский моторный завод» и др. Кроме того, поставляет свою продукцию на экспорт - в страны СНГ, Пакистан, Ирак, Иран, Сирию, Египет, Вьетнам и Камбоджу.

(2025)|Фото: adm44.ru

С момента начала так называемой санкционной войны завод активно реализует импортозамещающие проекты. С прошлого года при поддержке региона предприятие, в частности, реализует инвестиционный проект по расширению мощностей производства поршней, поршневых пальцев и гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Ежегодно здесь будут выпускать около 1 млн высокотехнологичных поршней для дизельных двигателей. Комплексы позволят более чем в 2,5 раза снизить литейный брак и повысить производительность труда на литейном переделе. При поддержке региона из Фонда развития промышленности закупается современное автоматизированное оборудование, на эти цели привлечено 250 млн рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Ранее один человек обслуживал три агрегата. Оборудованием заставлена была вся площадь. Было ручное производство, жарко, тяжело. Даже при работе супер-профессионалов, часто получался брак. Теперь оборудование полностью автоматизировано, условия труда улучшены в разы. Машин было 9, теперь 3. Обеспечивается повторяемость процесса, за счет чего снижаем трудоемкость, брак, сокращаем металлоемкость на 23%. Площадь освободим, чтобы дальше развиваться», - пояснил гендиректор Костромского завода автокомпонентов Денис Шмигель.

(2025)|Фото: adm44.ru

В рамка реализации проекта приобретены новые токарные и сверлильные станки, ультразвуковая установка для контроля, низкотемпературная печь и др. Полностью монтаж нового оборудования на предприятии завершат уже через месяц.

Губернатор Сергей Ситников высоко оценил уровень автоматизации производства на предприятии.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Производство максимально автоматизировано, роботизировано. Находясь в конкурентной среде, предприятие находит эффективные варианты снижения себестоимости продукции за счёт увеличения производительности труда и автоматизации, роботизации. Работа, которую раньше выполняли 4-5 человек, сегодня выполняет один оператор. За такими процессами будущее», - отметил глава региона.

Региональные меры поддержки оказывают серьезную помощь развитию предприятия. Предоставлены субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, реализацию инвестиционных и инновационных проектов в размере более 215 млн рублей. Оказана помощь с привлечением льготных займов Фонда развития промышленности на общую сумму более 1 млрд рублей. Администрация региона поддерживает предприятие через механизм инвестиционного налогового вычета, введенного по инициативе губернатора Сергея Ситникова.

(2025)|Фото: adm44.ru

Глава региона в ходе рабочего визита на завод подчеркнул, что предприятие важно не только для экономики региона, но и для всей страны.

(2025)|Фото: adm44.ru

«До 2022 года это предприятие было не просто импортозамещающим, а ещё и поставщиком для компаний Ford, Nissan и Porsche. По понятным причинам работа с бывшими партнёрами завершилась, и здесь начали выпускать новые виды продукции. Некоторые из них ранее производили только в Европе – для нашей отечественной техники, в том числе. На предприятии очень высокий уровень инжиниринга, экспериментальная работа, наладки. Мне сегодня рассказали историю, когда одна из иностранных компаний не смогла выполнить задачу по производству поршней, а здесь смогли. У ребят всё получается", - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, костромской завод автокомпонентов, импортозамещение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети