22 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Bloomberg: Трамп убежден в победе России на Украине

Президент США Дональд Трамп убежден, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп заявил об этом лидерам европейских стран после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также повторил ряд тезисов Кремля.

Разговор Путина и Трампа прошел вечером 19 мая и стал третьим по счету после возвращения республиканца в Белый дом. Президенты обсудили конфликт на Украине, а также двусторонние отношения. Беседа состоялась через несколько дней после прямых переговоров России и Украины в Стамбуле — первых за последние три года.

После беседы Трамп созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским, которому также звонил до переговоров с российским коллегой. Кроме того, он поделился впечатлениями от переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Как пишет Financial Times, Дональд Трамп оставил Киев и Европу с чувством покинутости, ясно дав понять, что США хотят выйти из переговоров между Россией и Украиной.

Издание напоминает о планах Трампа положить конец конфликту в первый день своего президентства, но теперь он, похоже, умывает руки. Такое впечатление сложилось у европейских участников телефонного разговора с президентом США по итогам его общения с Владимиром Путиным.

Теперь Вашингтон не готов присоединиться и к "сокрушительным санкциям" в отношении России, которые Европа и Киев договорились ввести, если Кремль не пойдет на 30-дневное прекращение огня. Трамп сначала вроде бы пообещал европейцам поддержку, но сейчас сообщил им, что не намерен оказывать дополнительное давление на Москву, пока она участвует в двусторонних переговорах с Киевом.

New York Times со ссылкой на шесть источников также отмечает, что теперь позиция Трампа по конфликту на Украине – "не моя проблема".

"Америка прежде всего и никакого лишнего участия в переговорах", - такова позиция президента США.

Теги: трамп, путин, конфликт, Украина


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