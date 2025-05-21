Георгий Филимонов берет на личный контроль ход работ на объектах-победителях Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды

Губернатор Вологодской области отметил, что к подрядным организациям, которые выиграли конкурс по благоустройству общественных пространств, предъявляются два требования - сделать все качественно и в срок..

«Важен ответственный подход вне зависимости от размеров локаций и величины оборотного капитала. Требование одно – сделать качественно и в срок. И даже если речь о крупной компании с серьезным послужным списком, это не значит, что к нашему региону нужно относиться по остаточному принципу. Будем лично сопровождать подрядчиков и напоминать об этом руководству организаций. Мы заинтересованы в том, чтобы крупные игроки к нам заходили и оставались. Важно поддерживать их, чтобы они могли дальше продолжать свою работу», - сказал Георгий Филимонов.

В этом году на средства гранта Минстроя России в Вологодской области будут реализованы три проекта: «Городские бульвары» в Белозерске, «Творческий парк отдыха на Обнорского» в Грязовце и парк на берегу Ферапонтовского озера «Берег Дионисия». На двух объектах уже начались работы.

Заместитель Губернатора Вологодской области, курирующий вопросы строительного комплекса Антон Стрижов, сообщил, что рисков срыва графика нет.

Стоит напомнить, что сейчас продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участие в нем принимают 9 муниципалитетов региона. Всего на выбор жителей представлено 42 территории в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Тотьме и Устюжне. Отдать свой голос за понравившийся проект можно будет до 12 июня на сайте.