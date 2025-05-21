В Екатеринбурге закрывается кинотеатр в ТРЦ "Алатырь"

В ТРЦ "Алатырь" Екатеринбурга навсегда закрывается кинотеатр. Об этом сообщается на сайте компании "Синема парк"

"Дорогие зрители, с грустью сообщаем, что наш кинотеатр Синема парк Алатырь завершает свою работу 8 июня. Мы благодарны вам за то, что вы делили с нами волшебство кино на протяжении всех этих лет!" - говорится в сообщении.

Последний сеанс состоится 8 июня. Посетителей просят до этого времени использовать накопленные бонусы.

В чем причина такого решения, в компании не поясняют.