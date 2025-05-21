Мобильный интернет отключили в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об отключении мобильного интернета в регионе, причем он сообщил, что это происходит уже не в первый раз.

"Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале Миляева.

По его словам, ограничения связаны с атаками беспилотников. Губернатор сослался на то, что за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны.

"Стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. Безопасность важнее всего. Прошу вас с пониманием относиться к таким мерам", - добавил губернатор.

Ранее сегодня о временном отключении мобильного интернета в регионе сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.