21 Мая 2025
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Фото:Накануне.RU

Шойгу: На вершине власти холодно и одиноко

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, которому сегодня исполняется 70 лет, высказался о том, каково это, быть на вершине власти. По его мнению, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество.

"Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину", - цитирует РБК Шойгу.

Ранее аппарат Совета безопасности РФ продлил контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу ещё на пять лет, он будет действовать до 2030 г. Шойгу 69 возглавлял Министерство обороны России с 6 ноября 2012 по 12 мая 2024 гг. После того, как президент РФ Владимир Путин отправил Шойгу в отставку с поста министра обороны, он же назначил генерала секретарем Совбеза. На посту секретаря Совбеза РФ Шойгу курирует работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, является заместителем президента России в Военно-промышленной комиссии.

Теги: Серегй Шойгу, власть, лестница


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