Минпросвет рассматривает три варианта оценки поведения школьников

В Министерстве просвещения России рассматривают три варианта оценки поведения школьников: это может быть 5-балльная школа, 3-балльная и зачет/незачет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.

С 1 сентября этого года эксперимент по аттестации поведения школьников начнется в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии. Летом Минпросвещения выработает критерии оценки поведения.

"Три варианта для апробации мы предлагаем. Первое - оценивать поведение школьников "зачет" или "незачет". Хорошее или плохое поведение. Второй вариант, который предлагают специалисты, это оценивать по пятибалльной шкале - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и совсем неудовлетворительно. А третий вариант - это трехбалльная оценка, неудовлетворительное, удовлетворительное поведение и образцовое поведение", - цитирует Кравцова ТАСС.

Мартовский опрос россиян, проведенный исследовательским центром SuperJob, показал, что далеко не все россияне поддерживают идею о введении оценок за поведение – только 59% респондентов высказались "за". Чаще всех такую позицию занимают мужчины и в целом россияне в возрасте от 45 лет - по 68% респондентов соответственно.

Почти каждый пятый россиянин (18%) высказывается против возвращения к системе оценок за поведение, чаще всех такую позицию занимают сограждане в возрасте до 34 лет (24%) и женщины (22%).

Почти каждый четвертый россиянин (23%) затрудняется определиться со своим мнением по данному поводу.