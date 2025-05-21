В Пермском крае упразднили государственную инспекцию по экологии и природопользованию

В Пермском крае упразднили государственную инспекцию по экологии и природопользованию, сообщает РБК Пермь.

Функции упраздненного ведомства перейдут минприроды Пермского края. Министерство станет правопреемником инспекции по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений.

Краевое правительство обязуется обеспечить проведение ликвидационных процедур в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего документа. Контроль за исполнением указа Махонин оставил за собой.

Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края контролировала исполнение законодательства в области охраны окружающей среды, а также занималась укреплением правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.