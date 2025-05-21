Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Домодедово

Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада "Василек" в Домодедово, пострадавших нет. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева Telegram-канале.

По ее словам, дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания, сейчас все в безопасности.

Хрусталева добавила, что разрушений в результате атаки нет.

Сегодня днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на столицу. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.