Суд заставил челябинского бизнесмена вернуть 350 тысяч пенсионерке из Екатеринбурга

Суд взыскал с бизнесмена из Челябинской области в пользу пенсионерки из Екатеринбурга деньги, которые она перевела по указанию мошенника.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пожилая женщина, действуя под влиянием обмана со стороны неизвестного, перевела более 1,3 млн рублей на продиктованные им "безопасные счета". В дальнейшем было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование показало, что часть похищенных денег – 350 тысяч рублей – ушла на счет индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Миассе. Прокуратура направила в Миасский городской суд иск о взыскании с бизнесмена всей суммы неосновательного обогащения.

Суд постановил вернуть деньги екатеринбургской пенсионерке.

Напомним, ранее в Калининграде с очередного "дроппера" взыскали сотни тысяч рублей, похищенных мошенником у пенсионерки из Екатеринбурга.