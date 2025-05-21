21 Мая 2025
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Сотни поисковиков со всей страны присоединились к Всероссийскому слету волонтеров в Тюменской области

Сотни поисковиков со всей страны присоединились к Всероссийскому слету волонтеров в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюмени состоялось официальное открытие мероприятия. В программе слета – занятия по основам поиска пропавших людей и оказанию первой помощи – их проведут действующие инструкторы МЧС России. Масштабный учебный поиск станет экзаменом для всех участников слета.

"Значимость волонтерской помощи в чрезвычайных ситуациях сложно переоценить. Но необходимо, чтобы все они были подготовлены и четко выполняли задачи от команды. По поручению Министра МЧС России мы работаем с поисковиками уже много лет. Работаем над тем, чтобы по всей стране была единая система подготовки. И уровень волонтеров в России сейчас очень высокий. Благодаря губернатору Тюменской области и его команде в этом регионе также организована профессиональная команда волонтеров, которые показали себя в прошлом году на паводке: работали очень скоординировано. Их опыт мы с участниками изучим на слете", - прокомментировал Советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа сообщил, что были приглашены волонтеры из других регионов для обмена опытом.

"Сейчас помимо поиска наши волонтеры оказывают гуманитарную помощь, также мы хотим начать принимать участие в пожаротушении и помогать при других чрезвычайных ситуациях. Ведь мы позиционируем себя как помощники правоохранительных органов, органов власти. И мы проводим учения, чтобы действовать скоординировано и эффективно", - заявил он.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер сообщил, что в регионе действуют четыре полноценных поисково-спасательных отряда добровольцев: "ЛизаАлерт", "Белая сова", "ТюменьРегионСпас" и отряд "Авангард".

"Кроме того, есть студенческий спасательный корпус. У отрядов есть соглашение с Управлением МВД России по Тюменской области – по мере необходимости они привлекают волонтеров к поиску. Для поисковиков у нас есть обучающие центры, например, на базе Тюменской областной службы экстренного реагирования. За последние пять лет обучение прошли 150 активистов", - добавил Алексей Райдер.

Всероссийский слет волонтеров продлится до 27 мая.

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Национальным центром помощи детям заключено в декабре 2024 года. Документ был подписан во время встречи главы региона Александра Моора с председателем попечительского совета Национального центра помощи детям Еленой Мильской.

Теги: слет волонтеров, поисковики


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