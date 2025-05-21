Власти опровергли информацию о перекрытии дорог в Брянской области из-за поиска ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг информацию о том, что дороги в Выгоничском районе перекрыты из-за поиска диверсантов.

По его словам, вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной.

В своем Telegram-канале Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог, но это сделано по причине проведения правоохранителями и спецслужбами профилактических мероприятий "по отработке оперативной информации".

На прошлой неделе Mash писал, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области. По информации Telegram-канала, на стыке Стародубского и Климовского районов сосредоточено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих. С начала мая ВСУ атакуют села в Климовском районе особенно активно.