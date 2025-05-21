"Министерства, на которые больше всего жалуются", отказались выделять дополнительные деньги на Арктику

Ряд федеральных министерств заявили, что не могут выделить дополнительные средства на развитие Арктики и Дальнего Востока в тех объемах, которые требуются, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, выступая на "Правительственном часе" в Госдуме, посвященном Арктике.

"Запланированных денег не хватит. Два дня назад некоторые министерства заявили, что не могут нам выделить эти средства. Мы с этим согласиться не можем. Сказать честно, о недостаточности средств для Арктики заявили те ведомства, на которые больше всех и жалуются. Мы недопустим невыполнения поручений президента", - сообщил Трутнев. Он не уточнил, что это за министерства.

Его поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил о необходимости парламентского контроля за ведомствами и министерствами, ответственными за развитие Арктики. А главам этих министерств спикер палаты посоветовал: "Почаще отправляйте заместителей министров в командировки. Чтобы было сопереживание и понимание".