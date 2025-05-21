Зампредседателя ЗакСО призвал освободить Швиндта от должности замгубернатора

Зампредседателя заксобрания Свердловской области Армен Карапетян выступил на заседании регионального парламента с предложением отстранить от должности замгубернатора Сергея Швиндта. По его словам, в местном правительстве все еще есть кадры, которые в своей работе руководствуются либо личной финансовой выгодой, либо личной неприязнью.

Он упомянул бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, который стал фигурантом уголовного дела, а также ряд других высокопоставленных чиновников, находящихся в схожей ситуации. Швиндт же сейчас курирует сразу несколько министерств, среди которых минЖКХ, минстрой, минтранспорта, а также управление госохраны ОКН.

"Кадр номер один - Швиндт. Его место рядом с его товарищами, а не в этом зале", - заявил депутат.

Предложение Карапетяна другие члены парламента оставили без комментариев.