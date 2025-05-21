На Урале отправленная в отставку экс-депутат пыталась вернуться в думу через суд

Экс-депутат Новоуральской городской думы, которую отправили в отставку, пыталась восстановиться на своем месте. Однако суд отказал.

Читайте также: Мошенники рассылают сообщения в Telegram с аккаунта главы Новоуральска

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в марте этого года решением думы Новоуральска были досрочно были прекращены полномочия депутата Ирэны Ислентьевой. Причиной стало то, что народная избранница без уважительных причин пропускала заседания думы на протяжении полугода.

Ислентьева попыталась восстановиться в депутатском статусе. Она обратилась в городской суд с иском об оспаривании решения своих бывших коллег. Однако там, исследовав материалы дела, допросив свидетелей и выслушав доводы сторон, оставили иск без удовлетворения.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.

Напомним, недавно на Среднем Урале в связи с утратой доверия были досрочно прекращены полномочия председателя местной думы. На этом настояла прокуратура.